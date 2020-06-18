Путин рассказал американцам о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин рассказал американцам о сговоре Польши с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером перед Второй мировой войной. Он написал об этом в своей статье «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest.

Согласно статье, в 1938 году Польша заранее договорилась с Германией о разделении между собой территории Чехословакии. Путин написал, что 20 сентября 1938 года посол Польши в Германии Юзеф Липский отчитался перед министром иностранных дел своей страны Юзефом Беком о доверии Гитлеру.

«В случае конфликта между Польшей и Чехословакией из-за наших интересов в Тешине, рейх займет сторону Польши», — процитировал Путин слова Липского. Он добавил, что Гитлер советовал Польше начинать свои действия «только после того, как немцы оккупируют Судеты».

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Как заявил Путин, польская сторона знала, что без поддержки Гитлера ее планы захвата территории провалились бы. Он процитировал еще один отрывок — из беседы посла Германии в Польше Ганса-Адольфа фон Мольтке с Юзефом Беком, состоявшейся 1 октября 1938 года.

«Бек выразил неподдельную благодарность как за лояльное отношение к интересам Польши во время Мюнхенской конференции, так и за честность в отношениях во время конфликта в Чехословакии. Отношение фюрера и канцлера Германии было в полной мере оценено польским правительством и народом», — говорится в приведенной Путиным цитате. Президент также написал, что раздел Чехословакии был «жестким и циничным», а Мюнхен уничтожил даже формальные, слабые договоренности.

В той же статье Путин заявил, что европейские лидеры, в особенности Польша, пытаются скрыть Мюнхенский сговор, который привел к оккупации и разделу Чехословакии. По его мнению, это происходит из-за того, что страны однажды нарушили обязательства. Он добавил, что вторая причина для сокрытия произошедшего — это своего рода стыд вспоминать события 1938 года, когда СССР единственный вступился за Чехословакию.

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