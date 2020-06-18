Путин рассказал американцам о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин рассказал американцам о сговоре Польши с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером перед Второй мировой войной. Он написал об этом в своей статье «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest.
Согласно статье, в 1938 году Польша заранее договорилась с Германией о разделении между собой территории Чехословакии. Путин написал, что 20 сентября 1938 года посол Польши в Германии Юзеф Липский отчитался перед министром иностранных дел своей страны Юзефом Беком о доверии Гитлеру.
«В случае конфликта между Польшей и Чехословакией из-за наших интересов в Тешине, рейх займет сторону Польши», — процитировал Путин слова Липского. Он добавил, что Гитлер советовал Польше начинать свои действия «только после того, как немцы оккупируют Судеты».
Как заявил Путин, польская сторона знала, что без поддержки Гитлера ее планы захвата территории провалились бы. Он процитировал еще один отрывок — из беседы посла Германии в Польше Ганса-Адольфа фон Мольтке с Юзефом Беком, состоявшейся 1 октября 1938 года.
«Бек выразил неподдельную благодарность как за лояльное отношение к интересам Польши во время Мюнхенской конференции, так и за честность в отношениях во время конфликта в Чехословакии. Отношение фюрера и канцлера Германии было в полной мере оценено польским правительством и народом», — говорится в приведенной Путиным цитате. Президент также написал, что раздел Чехословакии был «жестким и циничным», а Мюнхен уничтожил даже формальные, слабые договоренности.
В той же статье Путин заявил, что европейские лидеры, в особенности Польша, пытаются скрыть Мюнхенский сговор, который привел к оккупации и разделу Чехословакии. По его мнению, это происходит из-за того, что страны однажды нарушили обязательства. Он добавил, что вторая причина для сокрытия произошедшего — это своего рода стыд вспоминать события 1938 года, когда СССР единственный вступился за Чехословакию.