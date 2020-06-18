Американское издание опубликовало статью Путина о Второй мировой войне

Американское издание The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он в том числе оценивает ее последствия.

Российский лидер в том числе заявил, что европейские политики, а именно лидеры Польши, стараются «замести под ковер предательство Мюнхена», которое в том числе показало Советскому союзу, что западные страны «могут решать вопросы безопасности без учета его интересов».

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