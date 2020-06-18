Путин признал Сталина заслуживающим обвинений за репрессии

Президент России Владимир Путин рассказал о роли Иосифа Сталина в истории Советского Союза. Об этом он написал в статье «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest.

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«Мы помним преступления, совершенные режимом против собственного народа, и ужасы репрессий. Есть много вещей, за которые можно упрекнуть советских лидеров», — сказал он.

При этом, по словам Путина, Сталина и его окружение нельзя упрекнуть в плохом понимании природы внешних угроз. «Они видели попытки оставить Советский Союз наедине против Германии и ее союзников. Принимая во внимание эту реальную угрозу, они стремились выиграть драгоценное время, необходимое для укрепления обороны страны», — указал российский лидер.

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