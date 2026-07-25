Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:14, 25 июля 2026 (обновлено: 14:17, 25 июля 2026)Мир

Женщину-стажера НАТО задержали по подозрению в шпионаже

Работавшую в НАТО канадку китайского происхождения задержали по подозрению в шпионаже
Андрей Шеньшаков

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Бельгийские правоохранители задержали сотрудницу европейского штаба Североатлантического альянса (НАТО) по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили в эфире RTL.

Силовики задержали гражданку Канады китайского происхождения, которая проходила стажировку в европейском штабе НАТО.

«В пятницу была задержана стажер из SHAPE — стратегического штаба союзных сил НАТО в Европе, расположенного в Монсе. Ее подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и участии в преступной организации», — сообщает издание.

Также отмечается, что в доме подозреваемой, а также на ее месте работы были проведены обыски.

Ранее одну европейскую страну обвинили в эскалации в Арктике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России продолжают выжигать украинские порты и оставляют ВСУ без топлива и света. Зеленский в ожидании нового мощного удара
    В МИД отреагировали на атаку ВСУ на турбазы в Запорожской области
    Женщину-стажера НАТО задержали по подозрению в шпионаже
    В МИД обвинили Францию в пособничестве украинским наемникам в Африке
    Защиту людей и предприятий поручили повысить в российском регионе после атаки ВСУ
    Боня получила сообщение от команды Соловьева после совместного эфира
    Российский рыбак пропал в «петле смерти»
    Начавшийся после атаки БПЛА пожар на складах в российском городе потушили
    Стало известно о массовых задержках рейсов из Москвы в Турцию
    Московского пенсионера обманули на 20 миллионов рублей звонком с «главой госоргана»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok