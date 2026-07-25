Женщину-стажера НАТО задержали по подозрению в шпионаже

Работавшую в НАТО канадку китайского происхождения задержали по подозрению в шпионаже

Бельгийские правоохранители задержали сотрудницу европейского штаба Североатлантического альянса (НАТО) по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили в эфире RTL.

Силовики задержали гражданку Канады китайского происхождения, которая проходила стажировку в европейском штабе НАТО.

«В пятницу была задержана стажер из SHAPE — стратегического штаба союзных сил НАТО в Европе, расположенного в Монсе. Ее подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и участии в преступной организации», — сообщает издание.

Также отмечается, что в доме подозреваемой, а также на ее месте работы были проведены обыски.

Ранее одну европейскую страну обвинили в эскалации в Арктике.