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14:30, 25 июля 2026Мир

Внук де Голля назвал заявление нового главкома ВСУ о россиянах глупым и примитивным

Внук де Голля раскритиковал заявление нового главкома ВСУ Драпатого о россиянах
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Press Service of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль раскритиковал нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого, заявившего, что русская нация не имеет права на существование. В беседе с ТАСС он назвал слова военачальника глупыми и примитивными.

«Это заявление глупо и абсолютно абсурдно. Именно такую пропаганду, такие примитивные и глупые лозунги использовали нацисты во время Второй мировой войны», — отреагировал внук де Голля на высказывание Драпатого о россиянах.

По его словам, в таком случае «можно отменить американскую и французскую нации, отменить всю культуру Италии». «Значит, мы сотрем целую страну, как чернила, как мел с доски? Чем мы это заменим?» — задался он вопросами.

Внук де Голля добавил, что Драпатый «совершенно забыл, что именно русские освободили Киев, что Украина долгие годы была частью России». «Это тенденция к упрощению, снижению интеллекта, обмельчанию идей и мыслей», — подытожил он.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Его сменил на этому посту Драпатый. После назначения нового главкома было опубликовано его интервью от 2023 года, в ходе которого он заявил, что Россию сложно назвать соседом, а русская нация не имеет права на существование.

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