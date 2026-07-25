Внук де Голля раскритиковал заявление нового главкома ВСУ Драпатого о россиянах

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль раскритиковал нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого, заявившего, что русская нация не имеет права на существование. В беседе с ТАСС он назвал слова военачальника глупыми и примитивными.

«Это заявление глупо и абсолютно абсурдно. Именно такую пропаганду, такие примитивные и глупые лозунги использовали нацисты во время Второй мировой войны», — отреагировал внук де Голля на высказывание Драпатого о россиянах.

По его словам, в таком случае «можно отменить американскую и французскую нации, отменить всю культуру Италии». «Значит, мы сотрем целую страну, как чернила, как мел с доски? Чем мы это заменим?» — задался он вопросами.

Внук де Голля добавил, что Драпатый «совершенно забыл, что именно русские освободили Киев, что Украина долгие годы была частью России». «Это тенденция к упрощению, снижению интеллекта, обмельчанию идей и мыслей», — подытожил он.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Его сменил на этому посту Драпатый. После назначения нового главкома было опубликовано его интервью от 2023 года, в ходе которого он заявил, что Россию сложно назвать соседом, а русская нация не имеет права на существование.