Путин рассказал о последней попытке Гитлера объединиться со Сталиным

Вячеслав Молотов и Адольф Гитлер на встрече в Берлине, ноябрь 1940 года

Фюрер Адольф Гитлер в ноябре 1940 года предпринял последнюю попытку убедить СССР присоединиться к союзу Третьего рейха, фашистской Италии и милитаристской Японии, написал в своей статье для американского журнала The National Interest президент России Владимир Путин.

Тогда Гитлер пытался склонить советское руководство во главе с Иосифом Сталиным к объединению со странами Оси во время визита наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова в Берлин, однако тот не поддался. «Молотов точно следовал указаниям Сталина и ограничился общим обсуждением немецкой идеи присоединения Советского Союза к Тройственному пакту, подписанному Германией, Италией и Японией в сентябре 1940 года и направленному против США и Великобритании», — пишет глава государства.

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Путин также процитировал сообщение Молотова полномочному представителю СССР в Лондоне Ивану Майскому, направленное дипломату 17 ноября того же года: «Мы просто обменялись мнениями в Берлине... и на этом все».

Впоследствии Москва выдвинула рейху заведомо невыполнимые условия союзничества, в частности вывод немецких войск из Финляндии, отметил российский президент. «Это исключало любую возможность присоединения к пакту», — подчеркнул Путин.

В этой же статье российский лидер написал, что Гитлер решил напасть на СССР, поскольку не сомневался в быстроте и успехе военной кампании. Путин также отмечал, что Советский Союз стремился как можно дольше избегать вступления в прямой военный конфликт с нацистской Германией.

Путин не впервые поднимает тему предвоенной политики европейских государств. Об этом он неоднократно высказывался в декабре прошлого года, в частности, упомянув деятельность Юзефа Липского, который в бытность послом Польши в Германском рейхе одобрительно высказался об идее Гитлера выслать евреев из Старого Света в Африку. В одном из выступлений президент назвал Липского сволочью и антисемитской свиньей. Из-за заявлений главы государства между Москвой и Варшавой возник дипломатический скандал, который разрешился только к концу января.

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