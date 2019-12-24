Путин назвал посла Польши в Третьем рейхе антисемитской свиньей

Президент России Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, пообещавшего поставить памятник фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. Об этом сообщает ТАСС.

«Сволочь! Свинья антисемитская! По другому сказать нельзя», — сказал глава государства на коллегии Министерства обороны России, обсуждая тему начала Второй мировой войны.

О заявлении Липски российский лидер говорил ранее, 20 декабря, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, на котором присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, а также президент Молдовы Игорь Додон. Тогда Путин на протяжении часа читал лидерам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши в начале Второй мировой войны.

Глава государства, как следует из стенограммы заседания, размещенной на сайте Кремля, привел донесение посла Польши в Германии Йозефа Липски, который общался с Гитлером, министру иностранных дел Юзефу Беку от 20 сентября 1938 года. В донесении, как рассказал Путин, представитель Варшавы отмечал, что фюрера «осенила мысль о решении "еврейской проблемы" путем миграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть, и Румынией».

По словам российского президента, Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку, «фактически на вымирание». Липски в донесении, в свою очередь, написал, что если это произойдет, то «поставим ему — Гитлеру — прекрасный памятник в Варшаве».

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