Путин час читал лидерам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре

Президент России Владимир Путин в течение часа читал лидерам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши в начале Второй мировой войны. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул N3».

«Тот факт, что Польша высказала свои аппетиты, когда она почувствовала, что близится час раздела добычи, не может удивить», — рассказал глава государства.

Лекция прошла в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, на котором присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, а также президент Молдовы Игорь Додон.

Российский лидер также зачитал руководителям государств рассекреченные документы, касающиеся Второй мировой войны, отметив, что хочет написать на этот счет статью.

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Ранее Путин признался, что его «удивила и даже несколько задела» резолюция Европарламента о Второй мировой войне. Глава государства уже критиковал этот документ. 11 декабря, выступая на заседании оргкомитета «Победа», он назвал ложью положения резолюции. Президента возмутило, что Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны, ставят в один ряд с нацистами.

19 сентября Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа. В МИД России резко осудили такой подход к историческим данным.

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