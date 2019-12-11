Путин назвал беспардонной ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны. Об этом сообщает ТАСС в среду, 11 декабря.

По словам главы государства, в документе в одном ряду стоят нацистские агрессоры и Советский Союз.

«Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года. А тех, кто пытается поспорить с такой, ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы», — сказал Путин на заседании оргкомитета «Победа».

Он подчеркнул, что Россия продолжит публиковать архивные материалы о Великой Отечественной войне, в частности, о мужестве подпольщиков и бесчинствах националистов. Российский лидер посетовал на то, что оппоненты будто ничего не знают, — «то ли читать, то ли писать не умеют».

В сентябре Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа. В МИД РФ резко осудили такой подход к историческим данным.

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