Путин поручил распространить за рубежом русские фильмы и сериалы

Президент России Владимир Путин поручил Минкомсвязи и Минкульту распространить за рубежом российские фильмы и сериалы. Об этом говорится в протоколе заседания организационного комитета «Победа», опубликованном на сайте президента.

Минкомсвязи займется распространением «на крупных медиарынках российских документальных, художественных фильмов и сериалов, отражающих объективную информацию о России, в том числе о ее роли в победе над нацизмом», говорится в документе. Ведомство отчитается об итогах этой работы 31 января 2018 года.

В свою очередь Минкульт должен до 25 сентября 2017-го организовать в зарубежных странах показы документальных и художественных фильмов, посвященных военной истории России, в том числе вкладу СССР в победу во Второй мировой войне.

20 апреля Путин уже выступал с речью о рисках пренебрежительного отношения к истории и фальсификации фактами. По его мнению, такой подход ведет к разобщению народов.

Оргкомитет «Победа» при Росвоенцентре был создан «в целях осуществления мер, направленных на возрождение и укрепление патриотизма». Он занимается решением проблем ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий на территории СССР и за его пределами. Состав комитета утверждается президентом России.