Путина пригласили на сказку «Последний богатырь»

Актер и режиссер Владимир Грамматиков пригласил президента России Владимира Путина посетить в сентябре детский лагерь «Орленок», а также посмотреть премьеру русской сказки «Последний богатырь». Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 25 марта, Путин вручил премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Награду присудили, в частности, Грамматикову — за вклад в развитие киноискусства и культурно-эстетического воспитания.

«Владимир Владимирович, вы упомянули [форум] "Бумеранг" — это мое любимое детище, вот уже 12 лет мы привозим в "Орленок" в Туапсе сотни детей, которые сами снимают кино (...). И надо видеть их глаза, надо слышать их, чтобы понять: это и есть вот будущее, как мы говорим, что энергия завтрашнего дня», — сказал Грамматиков.

По его словам, главе государства стоит выкроить несколько дней в сентябре и приехать в «Орленок» на форум. «Вы увидите, я обещаю вам, что на год энергию вы пополните. Ну, и еще одно предложение. В октябре будет мощная кинопремьера — русская сказка, постановочная, под названием "Последний богатырь", и надо сказать, что абсолютно инновационный проект от драматургии до спецэффектов, и это будет таким звонким событием — мы вас ждем», — добавил Грамматиков.

Владимир Грамматиков — режиссер фильмов «Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Вера. Надежда. Любовь», «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке», «Маленькая принцесса», «Чарли-трубач», «Руки вверх!», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Мио, мой Мио».

Премьера фильма «Последний богатырь» запланирована на октябрь 2017 года. В нем играют Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Александр Семчев. Картина рассказывает о приключениях обычного парня по имени Иван, который неожиданно переносится из Москвы в Белогорье — фантастический мир, населенный героями русских сказок.

