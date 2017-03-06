Путин станет героем финского мультфильма о тореадорах

Президент России Владимир Путин появится в финской анимационной ленте о корриде. По сюжету персонаж мечтает стать тореадором, сообщает портал Yle.

По словам режиссера Катариины Лиллквист, выступившей одним из создателей мультфильма, идея проекта возникла из-за запрета корриды в Каталонии. «Это очень интересный и юмористичный проект. Он сильно отличается от того, что я раньше делала», — заявила она.

Соавтором Лиллквист стал художник Юхо Юнтунен. Они планируют также издать книгу комиксов, посвященную этой теме. Мультфильм финансирует, в частности, Культурный фонд Финляндии.

Каталонское правительство приняло запрет на проведение корриды в 2010 году. В октябре 2016-го он был отменен по решению Конституционного суда Испании.

В 2016 году Путин появился в эпизоде мультсериала «Симпсоны». Президента России представили в знаменитом образе — с голым торсом на коне. Путин приходит на участок для голосования на выборах президента США и голосует за республиканца Дональда Трампа.