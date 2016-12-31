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Путину подарили щит и меч князя Владимира из «Викинга»

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Владимир Путин и один из продюсеров «Викинга» Константин Эрнст
Владимир Путин и один из продюсеров «Викинга» Константин Эрнст

Съемочная группа фильма «Викинг» подарила президенту России Владимиру Путину снимавшиеся в картине копии щита и меча князя Владимира. Об этом сообщает kp.ru.

На каждом предмете написано «Сим победиши» («Этим победишь»). Фотографии с прошедшей 30 декабря в Кремле встречи размещены на сайте президента.

Вместе с создателями ленты Путин посмотрел фильм, который вышел в широкий прокат 29 декабря. На просмотре картины также был министр культуры Владимир Мединский. Президент назвал картину интересной и отметил, что с удовольствием посмотрел бы ее еще раз.

«Бесспорно, Владимир Ростиславович [Мединский] как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены. Но это же не документальное, это художественное произведение», — отметил глава государства.

В основу фильма «Викинг» режиссера Андрея Кравчука легла «Повесть временных лет». Лента рассказывает о жизни князя Владимира — Крестителя Руси. Главную роль исполнил Данила Козловский.

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