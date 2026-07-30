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11:51, 30 июля 2026 (обновлено: 11:58, 30 июля 2026)Авто

ГАИ выступила с заявлением

ГАИ опровергла слухи о проверке бумажных европротоколов с 1 августа 2026 года
Марина Аверкина

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Госавтоинспекция России выступила с опровержением распространившихся в ряде СМИ и социальных сетях утверждениях о том, что с 1 августа инспекторы начнут требовать у водителей бумажные версии европротокола. Об этом сообщило РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что пунктом 2.1 Правил дорожного движения РФ закреплен список документов, обязательных для предъявления инспектору. Бумажные бланки извещения о ДТП (европротокол) в этот список не включены.

При этом никаких корректировок законодательства о безопасности дорожного движения не происходило и не предусматривается. В ГАИ подчеркнули, что любые изменения нормативных правовых актов публикуются на Федеральном портале проектов, а утвержденные документы — на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее россиянам объяснили способ законно увеличить парковочную территорию во дворе. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, что процесс начинается с определения границ участка и его правового статуса. Если земля числится в общедомовой собственности, вопрос выносится на голосование. Собственникам необходимо представить план размещения автомобилей, список работ, источники бюджетирования и будущий регламент эксплуатации. В случае если участок под парковку принадлежит городу, распоряжаться им самостоятельно нельзя. Требуется обращение в местную администрацию.

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