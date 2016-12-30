Путин оценил фильм «Викинг»

Президент Владимир Путин назвал интересным фильм «Викинг» отечественного производства. Об этом сообщает в пятницу, 30 декабря, ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Безусловно, [фильм] интересный. С удовольствием посмотрю еще раз», — сказал глава государства.

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Как сообщается, на просмотре картины присутствовали также министр культуры России Владимир Мединский и один из продюсеров фильма Константин Эрнст. «Бесспорно, Владимир Ростиславович [Мединский] как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены. Но это же не документальное, это художественное произведение, поэтому уверен, что такие вещи нужны», — отметил Путин.

«Викинг» вышел в широкий прокат 29 декабря. Действие картины разворачивается в эпоху раннего Средневековья.

Режиссером ленты выступил Андрей Кравчук («Адмиралъ», «Итальянец»). Главные роли исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов и Игорь Петренко.