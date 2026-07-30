Тревел-блогерша описала привычки турок словами «в России их назвали бы дикими»

Тревел-блогерша перечислила странные для россиян привычки турок

Российская тревел-блогерша Александра Коновалова побывала в Турции и описала привычки местных жителей словами «в России их назвали бы дикими». Их она перечислила в личном блоге на платформе «Дзен».

Она отметила, что спустя несколько лет общения некоторые привычки турок стали для нее обыденностью. Однако в России они бы многих удивили. По ее словам, некоторые из них связаны с религией. Например, хлеб в исламе считается священным, поэтому местные не могут выкинуть упавший кусок без того, чтобы поднести его к губам, а потом коснуться лба.

«Бусина должна отражать чужую зависть и дурной взгляд, который, как считается, способен навредить именно из-за слишком явного восхищения», — объяснила россиянка феномен амулета под названием «назар».

Также она рассказала, что соотечественники чаще всего теряются, когда видят, что мужчины в стране могут ходить друг с другом за руки, обниматься и целоваться в щеки. «В Турции это часть мужской дружбы, особенно в возрастной группе за сорок и в провинции — жест уважения и близости, который тянется еще с османских времен», — пояснила тревел-блогерша.

Ранее блогерша назвала странные для россиян привычки жителей Турции. Так, ее удивило, что турки едят немытые фрукты, вывешивают остатки ненужного хлеба в пакете на забор рядом с мусорным контейнером и останавливаются на улице, чтобы погладить котов.