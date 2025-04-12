Блогерша назвала странные для россиян привычки жителей Турции

Российская путешественница Саша Коновалова, которая год прожила в Турции, назвала странные для россиян привычки местных. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В частности, россиянка обратила внимание, что турки едят немытые фрукты, вывешивают остатки ненужного хлеба в пакете на забор рядом с мусорным контейнером и останавливаются на улице, чтобы погладить котов.

«Идет, например, мужчина, разговаривает по телефону и явно очень спешит. И вдруг видит красивого кота. Останавливается, гладит. Как только кот дает знак, что ему хватит, турок снова возобновляет стремительную ходьбу», — удивилась Коновалова.

Путешественница также отметила, что жители Турции постоянно пьют чай, каждую неделю проводят генеральную уборку в квартире, обращаются друг к другу «брат» и «сестра» и могут подолгу ничего не делать.

«Турки могут принести складной стульчик в парк или к морю и просто сидеть. Говорят, что они так "делают кейф" (расслабляются, то есть). Это для них не только нормально, но и обязательно», — пояснила автор публикации.

Ранее другая тревел-блогерша описала некоторые особенности жизни в Турции фразой «русским — как обухом по голове». Так, россиянка заметила, что турки пьют кофе не утром, а ближе к вечеру.

