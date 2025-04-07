Блогерша описала особенности жизни в Турции фразой «русским — как обухом по голове»

Российская путешественница побывала в Турции и описала некоторые особенности жизни в стране фразой «русским — как обухом по голове». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Во-первых, автор публикации заметила, что турки пьют кофе не утром, а ближе к вечеру. По ее словам, этот напиток в Турции исторически не был частью утренней трапезы. «В кофейни шли по вечерам: отдохнуть от насущных дел и проблем, навалившихся днем, выпустить пар — поругать правителя и его политику», — пояснила россиянка.

Во-вторых, путешественница рассказала, что в этой стране такси можно вызвать не только с помощью приложения, но и нажав на кнопку на специальной желтой коробочке с антенной. Обычно они размещены на деревьях, заборах или столбах.

Третья особенность местной жизни, на которую обратила внимание блогерша, — установка питьевых фонтанчиков в память о покойных родственниках. «Предполагается, что прохожие будут пить и молиться за его упокой, а ему на том свете это зачтется», — рассказала она.

Россиянку также удивило, что в турецких компаниях принято брать на работу специального человека, который будет разносить чай. Кроме того, она отметила, что турки не могут жить без йогурта, дарят на торжества вместо букетов венки, вкладывают деньги в золотые украшения и монеты, устанавливают на балконах печи для барбекю, едят цветы кабачков и тыквы, а любимых женщин называют букашечками и мясистыми рыбами.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые особенности турецких домов фразой «все не как у людей». По ее словам, лестницы там находятся снаружи, а не в подъезде, а балкон выполняет функцию отдельной комнаты.