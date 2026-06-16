В России высказались о встрече Зеленского с Трампом и лидерами стран G7

Депутат Журова: Европа продолжит поддерживать Зеленского

Европа продолжает поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и не собирается урегулировать конфликт мирным путем, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментарием она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Владимир Зеленский ранее поблагодарил президента США Дональда Трампа и других лидеров стран G7 («Большой семерки») после встречи. Он также заявил об установленных приоритетах. Речь идет об увеличении количества ракет ПВО и предоставлении лицензий на их производство, пакете поддержки на зиму и усилении давления на Россию.

«Европа продолжает поддерживать Зеленского. Они не собираются, видимо, мирным путем урегулировать. Они хотят дальше продолжать ввести боевые действия. По крайней мере, на данном этапе. И в то же время говорят: "Давайте мирное соглашение, давайте его обсуждать"», — сказала Журова.

По словам парламентария, Европа хочет быть участником мирного соглашения с Украиной.

«Хотя с какой стати? У нас мирное соглашение только с Украиной может быть, а остальные участники, это только помощники должны быть Я их назвала сегодня группой поддержки, потому что как еще по-другому? Причем они так ведут себя периодически, то они в одну сторону, то в эту. Ну как-то группе поддержки уже надо договориться, кто у них там главный. Это проблема их основная: они не понимают, кто будет этот человек, которого они уполномочат все-таки. Там каждый на это претендует, а потом каждый соскакивает», — отметила Журова.

Комментируя слова Зеленского, депутат подчеркнула, что украинский лидер иногда выдает желаемое за действительное.

«Зеленский иногда желаемое выдает за действительное, особенно с Трампом. Потом Трамп ругается и возмущается, что он этого не говорил или его неправильно поняли. Поэтому, конечно, здесь хочется дождаться комментариев Трампа. То, что говорит Зеленский надо делить на два, а то и больше. Думаю, Европа продолжит его поддерживать. Но вопрос – что будет делать Америка?» — сказала Журова.

Ранее Зеленский сообщил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на саммите G7. В Кремле в ответ заявили, что не получали приглашение на саммит G7 по официальным каналам.

