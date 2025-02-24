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09:17, 24 февраля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Турции и описала местные дома фразой «все не как у людей»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская путешественница побывала в Турции и описала некоторые особенности местных домов фразой «все не как у людей». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что турецкий дом — это не просто жилье, а настоящий культурный феномен и загадка для иностранцев. Лестницы в нем находятся снаружи, а не в подъезде, а балкон выполняет функцию отдельной комнаты. Там обустраивают спальные места, игровые площадки для детей или разбивают мини-садики.

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Кроме того, чаще всего в турецком доме имеется два ковровых комплекта — для лета и зимы. «По окончанию сезона ковры сдаются в чистку. Но многие хозяйки предпочитают по старинке стирать их самостоятельно, поэтому очень часто на улицах даже больших городов можно увидеть свисающие с балкона паласы и ковровые дорожки», — пояснила блогерша.

Она добавила, что турчанки стараются спрятать под тканевое покрытие практически каждый предмет в доме. «Какой смысл, скажите, в чехле для стиральной машины, пластиковой этажерки или унитаза? Тем не менее во многих турецких домах можно встретить все из перечисленного», — удивилась автор.

Россиянка также обратила внимание на привычку местных жителей оставлять обувь прямо на улице или лестничной клетке и вывешивать постиранное белье на оконные решетки или растянутые между домами прямо через улицу веревки.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Израиле и описала некоторые особенности местных домов фразой «лезут глаза на лоб». В частности, она обратила внимание на отсутствие в квартирах прихожих.

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