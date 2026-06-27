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05:47, 27 июня 2026Бывший СССР

Российские военнослужащие открыли охоту за локомотивами ВСУ. Для их уничтожения использовались необычные дроны

ВС РФ ударили «Геранями» по локомотивам ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

Российские военнослужащие нанесли удары по железнодорожным локомотивам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что два тепловоза были выведены из строя в Запорожье, еще три — в Харьковской области. Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целей.

Для уничтожения локомотивов использовали новые версии «Гераней»

Военкор Александр Коц обратил внимание, что для поражения целей использовались модифицированные версии дронов-камикадзе «Герань-2 Сикер». Этот БПЛА способен самостоятельно находить цель и «вести» ее до момента попадания. В частности, «умная» начинка сумела выявить локомотивы, спрятанные под автомобильными мостами.

Репортер пояснил, что усовершенствованный беспилотник оснащен оптикой, тепловизором, а также системой самонаведения. Еще одним преимуществом называется то, что автономность дрона позволяет ему работать в условиях воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Технические подробности «Герань-2 Сикер» не раскрываются.

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Впервые о применении «Сикеров» Минобороны РФ сообщило 15 июня. Тогда был нанесен удар высокой точности по одному из зданий на территории бывшего завода ЧАО «Промсвязь» в Харькове. По данным разведки, там располагались организации, специализирующиеся на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет различного типа.

«Сикеры» пополнили арсенал самонаводящихся боеприпасов

Только за пятницу, 26 июня, стало известно об успешном применении минимум восьми «Сикеров». Помимо пяти вышеуказанных целей, был атакован железнодорожный состав в Коростене Житомирской области, склад военно-технического имущества в районе населенного пункта Перепись Черниговской области. Кроме того, удару подвергся логистический центр ВСУ на окраине Запорожья, который использовался украинским командованием для доставки грузов военного назначения.

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Кроме «умных» дронов, на вооружении Российской армии также имеются самонаводящиеся боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии. В частности, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) используются высокоточные 152-миллиметровые снаряды «Краснополь». Так, накануне замкомандира штурмового отряда 10-го танкового полка с позывным Опер рассказал, что обстрел противника такими боеприпасами предшествует зачистке укреплений ВСУ в Константиновке пехотными подразделениями.

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