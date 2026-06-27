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00:22, 27 июня 2026Наука и техника

Стало известно о появлении у российских военных нового ударного дрона

Рожин: Российские военные применили «Герань‑2 Сикер»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские военные применили новое вооружение для вывода из строя целей на территории Украины. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его сведениям, за сутки пять локомотивов были поражены при помощи ударных беспилотников «Герань‑2 Сикер». Эти дроны способны находить цели, несмотря на попытки противника их спрятать и в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Репортер пояснил, что «Сикер» — это усовершенствованна версия стандартной «Герани-2». По его сведениям, дрон оснащен оптикой, тепловизором, а также системой самонаведения. В результате беспилотник-камикадзе способен самостоятельно находить цель и «вести» ее до момента попадания.

Впервые о «Сикерах» сообщалось 21 июня. Тогда Минобороны РФ раскрыло, что в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области этими беспилотниками была нанесена серия высокоточных ударов по хранилищу топлива, используемому для снабжения транспорта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Какие-либо технические подробности «Герань-2 Сикер» не раскрываются.

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