Россиянам назвали надежное средство профилактики и защиты молодых водителей на дорогах

Эксперт Домбровский: Системы фотовидеофиксации дисциплинируют молодых автомобилистов

Современные комплексы фотовидеофиксации можно назвать надежным средством профилактики и защиты молодых водителей на дорогах. Они фиксируют не только превышение скорости, но и нарушения, которые приводят к ДТП с тяжелыми последствиями, вроде непристегнутого ремня, использования телефона за рулем или непропуска пешехода. Благодаря внедрению подобных систем молодые автомобилисты становятся более дисциплинированными, заявил «Ленте.ру» заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

К числу таких систем эксперт отнес многофункциональный комплекс «Азимут», который, по его словам, формирует у начинающих водителей привычку соблюдать правила. «За полгода после введения в эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации число нарушений на участке снижается в шесть раз. При этом количество летальных ДТП в местах такого контроля снижается в два раза. Кроме того, наличие автоматического контроля повышает вероятность выявления нарушений», — добавил специалист.

Эта информация имеет особое значение накануне Дня молодежи, который отмечается 27 июня. Именно молодые начинающие водители остаются одной из самых уязвимых категорий на дороге. По данным профильных ведомств, более 90 процентов аварий с участием малоопытных автомобилистов происходят из-за превышения скорости и переоценки собственных возможностей.

Страховая статистика подтверждает: в первые два года после получения прав частота попадания в ДТП возрастает на 98 процентов — почти вдвое выше среднего показателя. Тяжелые инциденты, включая съезды с дороги и опрокидывания, фиксируются у новичков в три раза чаще, чем у опытных водителей. Основными причинами эксперты называют несоблюдение дистанции, ошибки на перекрестках и скоростной режим.

Из-за нехватки опыта начинающие водители на 76 процентов чаще совершают наезды на пешеходов и животных, а при парковке повреждают машины в полтора раза чаще. В то же время более осторожный стиль езды оберегает их от повреждений стекол на высокой скорости — такие случаи у них реже. Общая картина постепенно улучшается.

Так, в 2025 году количество ДТП по вине водителей с небольшим стажем снизилось на 4,4 процента, число пострадавших — на пять процентов. Однако в ряде регионов рост аварийности сохраняется. Количество автомобилистов со стажем до двух лет достигло 2,16 миллиона, что на 0,5 процента больше, чем годом ранее. Только с начала 2026 года по их вине произошло 1,6 тысячи ДТП, в которых 2,24 тысячи человек получили травмы, а 136 — не выжили. Отдельно отмечено снижение на 8,5 процента числа аварий с участием нетрезвых новичков или тех, кто отказался от медицинского освидетельствования.

Недостаток опыта, склонность к риску и переоценка своих навыков делают молодых водителей уязвимыми. Снизить аварийность можно только сочетанием качественного обучения, постоянной практики и системного контроля, подытожил эксперт.

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