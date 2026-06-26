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19:00, 26 июня 2026Авто

Россиянам назвали самые угоняемые машины

Эксперт Ильинов объяснил популярность шестилетних автомобилей у угонщиков
Марина Аверкина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По статистике страховых компаний, самые угоняемые в России машины — возрастом 5–6 лет и старше. Их «уводят» значительно чаще, чем новые машины. Глава общественного проекта «Подслушано у ДПС», капитан полиции в отставке Валентин Ильинов объяснил эту тенденцию в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, старые транспортные средства угоняют с целью разбора на запасные части. Реализовать автомобиль по деталям гораздо проще, чем продать целиком, подчеркивает он. К тому же отследить, куда ушли запчасти, практически невозможно. Спрос на кузовные элементы и другие компоненты у массовых моделей среднего сегмента в настоящее время остается высоким, а новые машины реже требуют подобного ремонта, объясняет Ильинов.

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Лучшим способом защиты от угона эксперт назвал полис добровольного страхования автомобиля (каско), но он же посоветовал дополнительно установить противоугонные системы. «Например, у меня был один из автомобилей, там при повороте ключа нужно было нажать одну из кнопок, и после этого только завести двигатель, иначе через три секунды двигатель блокировался. Мне кажется, это один из самых надежных способов», — поделился опытом эксперт.

Он также сказал, что электронные системы безопасности сейчас менее эффективны. «Датчики, возможно, помогут найти потом автомобиль. Но все, что касается электронных систем, сейчас очень хорошо выявляется людьми, которые угоняют», — подытожил специалист.

Ранее стало известно, что Министерство торговли США запретило шведской компании Polestar продавать новые автомобили на американском рынке. Отказ в продлении разрешения касается машин после 2027 модельного года. Причиной стало «Правило о подключенных транспортных средствах», направленное против автомобилей с китайскими коммуникационными технологиями. Дело в том, что контрольный пакет акций Polestar принадлежит китайской Geely.

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