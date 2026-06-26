В США запретили продажу машин одного производителя

США запретили продажу машин шведского бренда Polestar из-за китайского акционера Geely

Министерство торговли США запретило шведской компании Polestar продавать новые автомобили на американском рынке. Отказ в продлении разрешения касается машин после 2027 модельного года. Причиной стало «Правило о подключенных транспортных средствах», направленное против автомобилей с китайскими коммуникационными технологиями, пишет Carscoops.

Напомним, что контрольный пакет акций Polestar принадлежит китайской Geely, поэтому европейский бренд попал под ограничения.

Правило, окончательно утвержденное при администрации Байдена, защищает национальную безопасность. Беспокойство вызывают способность автомобилей собирать данные о владельцах через Bluetooth, Wi-Fi, сотовую и спутниковую связь, а также риск удаленного вмешательства. Ограничения на программное обеспечение вступят в силу с моделей 2027 года, на аппаратную часть — с 2030 года.

В этой истории есть важный нюанс: Polestar 3 — единственная модель, которую компания выпускала в США. С 2024 года ее собирали на заводе в Южной Каролине, однако почти все машины отправляли на экспорт в Европу. Что теперь будет с этим производством, неизвестно. Оставшиеся в Америке запасы моделей с индексом 3 и 4 пока можно купить, и компания пообещала продолжать обслуживание уже проданных автомобилей.

Интересно, что принадлежащая той же Geely марка Volvo получила нужное разрешение в мае. А Lincoln и Buick только предстоит пройти такую же проверку, потому что обе марки продают в США модели китайского производства: Lincoln Nautilus и Buick Envision.

Ранее стало известно, что концерн Renault собрался сократить во Франции 800 инженеров. По мнению руководства, это позволит оптимизировать процессы и повысить конкурентоспособность с автопроизводителями из Китая.