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18:04, 25 июня 2026Авто

Ушедший из России автопроизводитель собрался уволить несколько сотен инженеров

В рамках программы оптимизации Renault собрался сократить 800 инженеров во Франции
Марина Аверкина

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Концерн Renault, прекративший официальные поставки на российский рынок, до конца 2027 года собрался сократить во Франции 800 инженеров. По мнению руководства, это позволит оптимизировать процессы и повысить конкурентоспособность по сравнению с автопроизводителями из Китая, пишет Reuters.

Технический директор Филипп Брюне отметил, что за два последних года китайские марки увеличили свое присутствие на европейском рынке более чем в три раза. Причиной тому стали передовые технологии и крайне привлекательные цены. По его словам, сложившаяся ситуация бьет по всем участникам отрасли, включая корейские, японские и европейские компании, и вынуждает принимать активные меры.

Сейчас во Франции в компании трудятся 5500 человек, что составляет ровно половину от общей численности инженерного штата Renault в мире. В середине весны были анонсированы сокращения конструкторского персонала на 15-20 процентов к концу 2027 года. Предстоящее увольнение 800 работников станет частью масштабной программы оптимизации, которая стартует уже в этом сентябре.

Помимо сокращений, инициатива включает переобучение 2500 действующих сотрудников и прием на работу от 150 до 200 новых специалистов.

Ранее стало известно, что Hyundai принял окончательное решение: производство и разработка автомобилей в кузове универсал будут прекращены. Последний представитель этого семейства — i30 Wagon — снимают с конвейера. Президент и генеральный директор Hyundai Motor Europe Ксавье Мартине заявил, что бренд больше не считает универсалы приоритетом из-за отсутствия роста спроса.

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