Ушедший из России автопроизводитель собрался уволить несколько сотен инженеров

Концерн Renault, прекративший официальные поставки на российский рынок, до конца 2027 года собрался сократить во Франции 800 инженеров. По мнению руководства, это позволит оптимизировать процессы и повысить конкурентоспособность по сравнению с автопроизводителями из Китая, пишет Reuters.
Технический директор Филипп Брюне отметил, что за два последних года китайские марки увеличили свое присутствие на европейском рынке более чем в три раза. Причиной тому стали передовые технологии и крайне привлекательные цены. По его словам, сложившаяся ситуация бьет по всем участникам отрасли, включая корейские, японские и европейские компании, и вынуждает принимать активные меры.
Сейчас во Франции в компании трудятся 5500 человек, что составляет ровно половину от общей численности инженерного штата Renault в мире. В середине весны были анонсированы сокращения конструкторского персонала на 15-20 процентов к концу 2027 года. Предстоящее увольнение 800 работников станет частью масштабной программы оптимизации, которая стартует уже в этом сентябре.
Помимо сокращений, инициатива включает переобучение 2500 действующих сотрудников и прием на работу от 150 до 200 новых специалистов.
Ранее стало известно, что Hyundai принял окончательное решение: производство и разработка автомобилей в кузове универсал будут прекращены. Последний представитель этого семейства — i30 Wagon — снимают с конвейера. Президент и генеральный директор Hyundai Motor Europe Ксавье Мартине заявил, что бренд больше не считает универсалы приоритетом из-за отсутствия роста спроса.