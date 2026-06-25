Ушедший из России производитель решил навсегда отказаться от сборки одного типа машин

Carscoops: Hyundai закрывает производство универсалов из-за отсутствия роста спроса

Компания Hyundai, прекратившая официальные поставки на российский рынок, приняла окончательное решение: производство и разработка автомобилей в кузове универсал будут прекращены. Последний представитель этого семейства — i30 Wagon — снимают с конвейера, пишет Carscoops.

Об этом заявил президент и генеральный директор Hyundai Motor Europe Ксавье Мартине. По его словам, бренд не считает универсалы приоритетом из-за отсутствия роста спроса. Модель i30 традиционно поставлялась в корпоративные автопарки по низким ценам, что приносило минимальную прибыль.

Глобальную востребованность автомобилей с удлиненной крышей топ-менеджер назвал минимальной. Покупатели в Китае и США массово переориентировались на кроссоверы и внедорожники. Мартине подчеркнул: ресурсы и разработки направляются туда, где есть наибольшая отдача. Сохранять нишевый кузов при слабом спросе экономически неоправданно.

Универсал i30, который в разное время и на разных рынках предлагался как i30 CW (Crossover Wagon), i30 SW (Sportswagon) и i30 Kombi, пока еще можно приобрести в Италии, Франции, Германии и Испании. Модель выпускалась с 2007 года, пережила три генерации: второе поколение появилось в 2011 году, третье — в 2017-м. Ее «родственник» — Kia Ceed Sportswagon — уже покинул рынок.

Основное внимание южнокорейского производителя сейчас сосредоточено на кроссоверах. Модели Bayon, Kona и Tucson в скором времени получат обновления с более выразительным дизайном и новейшим информационно-развлекательным оборудованием.

Ранее стало известно, что в США зафиксировали резкий рост числа краж каталитических нейтрализаторов. За прошлый год по всей стране автомобили лишились более 137 тысяч катализаторов.