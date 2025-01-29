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09:02, 29 января 2025Путешествия

Россиянка описала особенности домов в Израиле фразой «лезут глаза на лоб»

Алина Черненко

Фото: Amir Cohen / Reuters

Российская путешественница побывала в Израиле и описала некоторые особенности местных домов фразой «лезут глаза на лоб». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что в этой стране на входе в дом или квартиру вешают мезузу — специальный футляр, в который заключается свиток пергамента со словами из Торы. При входе или выходе ее принято целовать — можно прикоснуться к ней кончиками пальцев, а затем их приложить к губам.

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Россиянка обратила внимание на отсутствие в местных квартирах прихожих. «Для израильтян это бесполезная площадь, которая не несет в себе ценности, но за которую придется заплатить при покупке квартиры. Поэтому входная дверь ведет сразу в зал, который часто совмещается с кухней», — пояснила она.

Кроме того, если в израильской квартире больше трех комнат, то там обязательно есть дополнительный санузел со своим душем и унитазом. Его часто называют родительским, как и помещение, к которому он примыкает, поскольку чаще всего его занимают старшие члены семьи.

Путешественница добавила, что в Израиле нет централизованной подачи горячей воды в квартиры, поэтому на крышах установлены солнечные бойлеры. Помимо этого, в местных квартирах полы обычно уложены плиткой, одна из комнат представляет собой маленькое бoмбoyбeжище, а на кухне раковины разделены плотной перегородкой на две половины.

«В одной раковине моют посуду, которую используют для мяса, в другой — ту, что предназначена для молока. Моют их, кстати, разными губками и вытирают разными полотенцами», — удивилась автор.

Ранее эта же тревел-блогерша предостерегла туристов от пяти действий, которые запрещены в Израиле. В частности, она призвала путешественников не оставлять личные вещи без присмотра, потому что их могут уничтожить.

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