Россиянка побывала в Израиле и предостерегла туристов от пяти запрещенных действий

Российская путешественница побывала в Израиле и предостерегла туристов от пяти действий, которые запрещены в этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор призвала читателей не оставлять личные вещи без присмотра, потому что их могут уничтожить. По ее словам, неизвестные предметы в общественных местах воспринимаются «как привет от врагов Израиля», поэтому местные жители сразу вызывают полицию и саперов.

Кроме того, она посоветовала туристам не гулять в открытой одежде в районах, где живут ортодоксальные иудеи, — это могут принять за неуважение. «Не удивляйтесь, если услышите в свою сторону свист и гневные окрики. Хорошо, если камень не прилетит — бывает и такое», — написала блогерша.

Она добавила, что в Израиле нельзя применять к детям любые формы насилия. Например, оскорблять их, заставлять извиняться, лишать общения с друзьями и тем более бить или шлепать.

«Стоит сто раз подумать, прежде чем подходить к израильтянке с предложением выпить чашечку кофе, — предупредила россиянка. — И уж тем более настаивать на своем, если она отказала». По ее словам, такое поведение в Израиле могут счесть домогательством.

Наконец, она предостерегла туристов от шуток с сотрудниками службы безопасности местных аэропортов, а также от попыток им сопротивляться и перечить.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала об удививших ее законах Израиля. В пример она привела запрет на производство изделий из меха животных.