«Они так живут?» Туалет с дыркой в полу и спальня без кровати. Чем россиян поражает, как люди живут в других странах?

Россиянка описала квартиры в Европе фразой «неужели люди так живут?»

Путешествующие по миру россияне порой сталкиваются с недоумением, приходя в гости к знакомым иностранцам или пытаясь найти подходящее съемное жилье. Где-то отсутствуют совершенно обыденные для нас предметы быта, а где-то, наоборот, считающиеся в России роскошью вещи можно встретить в домах простых семей. О том, как выглядят типичные квартиры в Европе, Азии и США и что непривычного находят в них соотечественники, — в материале «Ленты.ру».

В шведской провинции люди живут в деревянных домиках без заборов

Российская тревел-блогерша побывала в Швеции, заехала в меленький город Эльмухт с населением около 11 тысяч человек и поделилась впечатлениями о домах местных жителей.

«Если честно, я была очень удивлена тем, что в Швеции у людей тоже есть огородики. У тех, кто живет в деревнях и небольших городах. Внешне они очень схожи на наши: есть деревья, цветы, овощи и фрукты, различные постройки», — рассказала автор блога «Лайк Трэвел Путешествия».

По ее словам, ключевое отличие шведских домов от российских в том, что на их территории нет заборов, а есть лишь ограждения в виде сетки. Путешественница добавила, что практически у всех домиков оборудована открытая терраса, и «это не роскошь, а обыденность для людей».

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Внутри дома очень стильно обставлены: в них можно найти классическую старинную мебель, уютные бархатные диваны и камины, на полу обычно лежит деревянный паркет и яркий акцентный ковер.

«Когда я увидела интерьер, то не могла поверить, что это обычная шведская деревня и что дом принадлежит не зажиточной семье, а простой», — удивилась россиянка.

Исландцы снимают обувь при входе в подъезд и стирают вещи в подвале

Эта же тревел-блогерша описала быт в домах еще одной страны Европы — Исландии — фразой «неужели люди так живут?» Первое, на что она обратила внимание, — привычка местных снимать обувь перед входом в подъезд.

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«Хотя назвать это пространство подъездом язык не поворачивается, скорее общий коридор. Обувь составлена аккуратно, сразу видно, что соседи не ругаются за территорию, ведь она у них общая, одна на двоих. У каждой двери есть свой коврик, и так на каждом этаже. Все коврики одинаковые, никакой аляпистости и пестроты. На стенах — картины в рамках, на потолке — красивые люстры», — поделилась автор публикации.

Для украшения квартир исландцы часто используют меха и шкуры животных, декоративные камины, свечи, фонарики и прочие мелочи, а на всех окнах всегда есть жалюзи — без этого элемента интерьера жить в стране невозможно из-за белых ночей

Необычный для россиян элемент в домах Исландии — подсобное помещение, которое располагается на цокольном этаже.

«Общедомовая подсобка — это популярная практика в Европе, так же у моих друзей в Германии, когда стиральные машинки и сушилки вместе со всеми принадлежностями находятся в подвале», — пояснила путешественница.

Американцы выбирают входные двери «из картона» и не вешают люстры

В отличие от европейцев, жители США вместо стиля выбирают практичность. Как заметила побывавшая в этой стране российская путешественница Марина Ершова, американцы «вообще не заморачиваются с потолочным дизайном» и вместо красивых люстр используют простые лампы. Еще одна удивившая ее особенность местных квартир — наличие двух умывальников в ванной комнате.

Один для тебя, другой — для твоего альтер эго? Нет, просто так удобнее, оказывается. Действительно, утром, когда происходят активные сборы на работу, все спешат, родители умываются в отдельных раковинах, не мешая друг другу Марина Ершова российская тревел-блогерша

Ершова добавила, что на американских кухнях раковины тоже две: в одну складывают гору грязной посуды, в другой — моют. «А на самой раковине целый арсенал: шланг, кран, смеситель и гаджет для моющего средства», — удивилась она.

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Блогерша также поразилась виду входных дверей в домах американцев. «Тоненькая, деревянная, будто из картона вырезанная. Нет тебе никаких железных ворот и пяти замков, как в России. Такое чувство, что их двери больше для красоты, чем для защиты», — пояснила она.

В домах китайцев туалеты — с дыркой в полу, а холодильники — рядом с кроватями

Еще более странно для россиян выглядят квартиры в Китае. По словам автора тревел-блога «Тут вам не там», которая прожила в этой стране несколько лет, «русскому человеку такое представить сложно».

Путешественница призналась, что пыталась снять в Поднебесной жилье, но большинство вариантов были неподходящими. Например, в одной квартире туалет оказался не с унитазом, а с дыркой в полу.

«Китайцы считают, что так "делать дела" лучше для организма, поэтому даже в дорогих апартаментах может быть установлен именно такой туалет», — пояснила блогерша, добавив, что ей пришлось посмотреть десятки квартир в течение года, прежде чем она нашла жилье с уборной европейского вида.

Фото: Natthama Darncholvichit / Shutterstock / Fotodom

Кроме того, автор публикации отметила, что в китайских домах очень маленькие кухни без духовок и плит, потому что местные жители редко готовят. Но больше всего россиянку удивило расположение в квартирах холодильников — рядом с кроватью или возле дивана.

«"Ну он не помещался на кухне, зато он есть, и смотри, какой большой, всю еду сможешь хранить!" — убеждали китайцы. То, что он ужасно гудел (не говоря уже об эстетической части), китайцев не смущало», — возмутилась блогерша.

В спальнях северокорейцев кровать считается роскошью

Жители одной из самых закрытых стран мира — Северной Кореи — привыкли довольствоваться малым. Как рассказал российский тревел-блогер с ником TravelManiac, в местных квартирах мебели очень мало, но зато всегда есть портреты бывших глав республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Фото: Евгений Агошков / ТАСС

Почему в спальне может не быть мебели? Кровать — это роскошь и стоит дорого. А азиатам и в других странах не привыкать спать на полу на циновках. Что уж говорить о Северной Корее TravelManiac российский тревел-блогер

Путешественник также отметил, что диван и холодильник являются признаками достатка в северокорейской семье, а кухня — чаще всего самая обставленная комната в квартире, чего не скажешь о ванной.

«В большинстве квартир унитазы почти ничем не отличаются тех, что стоят в общественных туалетах где-то на вокзале. Фактически это просто дырка в полу. Только фаянсовая и подключенная в трубе», — поделился россиянин.

Американец описал квартиры в России фразой «очень бедно»

Тем временем иностранцы, которым удалось побывать в российских квартирах, тоже находят, чему удивиться. Например, приехавший в Россию американец признался автору блога «Где нам жить», что он посчитал наши квартиры бедными и «скудными на базовые предметы комфорта».

«Смотрел огромное количество объявлений посуточной аренды, только вдумайтесь, телевизор считается плюсом! Даже в самой забытой богом деревне Алабамы большой телевизор есть даже в последней халупе! <…> Кстати, кондиционеры здесь тоже считаются роскошью, которую обязательно упоминают в преимуществах», — пояснил гость из США.

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Кроме того, собеседника блогера поразило, что в российских съемных квартирах нет посудомоек, измельчителя мусора в раковине, теплых полов и биде.

