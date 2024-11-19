Тревел-блогерша описала законы в Израиле фразой «вызывают спорные чувства в России»

Тревел-блогерша и путешественница побывала в Израиле и описала местные законы фразой «вызывают спорные чувства в России». Об этом она рассказала в личном блоге под названием «Одна в большом городе» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, чтобы сшить меховую шапку в Израиле необходимо получить специальное разрешение. Она отметила, что в стране запрещен импорт и экспорт, а также производство изделий и одежды из меха животных.

«Исключение делается только для использования натурального меха в научных, образовательных и религиозных целях, но во всех этих случаях нужно получить разрешение от Управления природы и парков Израиля, — пояснила россиянка. — Это касается, в первую очередь, ультраортодоксальных евреев, которые шьют из лисьих и соболиных шкур штраймли — головные уборы, которые принято надевать по выходным».

Также девушка рассказала, что за переход в другую религию в Израиле можно получить реальный тюремный срок. Декларация независимости, принятая в 1948 году, гарантирует всем гражданам страны свободу вероисповедания, пишет блогерша. Поэтому там наряду с иудеями спокойно существуют христианские, мусульманские и прочие религиозные общины.

«Представители любых конфессий также могут свободно осуществлять миссионерскую деятельность в Израиле и привлекать в свои ряды таким образом новых сторонников, — продолжила путешественница. — Единственное "но": нельзя при этом обещать новообращенным какой-либо материальной выгоды и подарков».

Путешественница заявила, что, согласно поправкам, внесенным в 2017 году в израильский Уголовный закон, и того, кто обещал вознаграждение, и того, кто согласился на такую сделку, может ждать тюремное заключение от трех до пяти лет или большой денежный штраф.

Ранее эта же российская путешественница поведалаоб удивившей ее особенности этой страны. Она обратила внимание, что на улицах израильских городов очень много вооруженных людей в военной форме.

