Россиянка описала одну особенность Израиля словами «первое впечатление было шоковым»

Российская путешественница побывала в Израиле и рассказала об удивившей ее особенности этой страны. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Автор обратила внимание, что на улицах израильских городов очень много вооруженных людей в военной форме. Она увидела трех мужчин в полной экипировке с автоматами наперевес прямо на выходе из аэропорта. А, например, на набережной города Эйлат, по ее словам, было «не протолкнуться среди гуляющих вооруженных молодых ребят и девочек».

Позже путешественница выяснила, что израильские солдаты часто служат недалеко от дома, поэтому могут ночевать там. При этом им нельзя расставаться с оружием. «Так что такая картина типична для Эйлата. Но первое впечатление было, конечно, шоковым», — такими словами описала она свои эмоции.

Ранее другой тревел-блогер написал, что в СЩА бездомные люди живут лучше россиян. По его словам, в американских государственных приютах есть кровати, душевые и туалеты.