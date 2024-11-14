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07:31, 14 ноября 2024Путешествия

Тревел-блогер описали бездомных в США фразой «живут лучше россиян»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Kent J Edwards / Reuters

Российский тревел-блогер и путешественник пообщался подписчиком из США, который описал местных бомжей фразой «живут лучше россиян». Об этом он написал в личном блоге под названием «Где нам жить» на платформе «Дзен».

Мужчина заявил, что некоторые минусы жизни в Соединенных Штатах, о которых отечественный блогер поведал в другой статье, блекнут перед общим уровнем жизни в России. «Говорю без преувеличения, даже здешние бездомные чувствуют себя лучше многих российских работяг», — добавил он.

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Житель Америки отметил, что некоторые местные бомжи живут в палатках на улицах, другие — в государственных приютах, где есть нормальные кровати, душевые и туалеты. «Кормят там простенько, — добавил он. — Бродягам легче получить "социальный пакет продовольствия", набор продуктов, который любой желающий может забрать, придя каждое воскресение в пункт выдачи».

Этот паек включает несколько больших пакетов с мясом, крупами, овощами, молоком, минеральной водой и даже шоколадом. Поэтому бездомные вообще не тратят деньги, которые регулярно получают от правительства — около 1000 долларов (98 тысяч рублей) от штата и некоторые другие выплаты, например, по инвалидности, ветеранские, пенсионные и т. д.

«Слышал историю про бродягу, который получал 1000 баксов от штата, около 1000 ветеранских, плюс 1000 инвалидности (лишился глаза), — пояснил мужчина. — Такие выплаты вообще не облагаются налогами, <…> поэтому 3000 долларов он тратил просто на себя любимого».

Ранее другая тревел-блогерша описала внешний вид жителей США словами «все настолько плохо, что это шокирует». Она поразилась, что в этой стране огромное количество людей с лишним весом, которым даже трудно самостоятельно передвигаться.

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