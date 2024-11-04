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14:03, 4 ноября 2024Путешествия

Россиянка описала внешний вид жителей США словами «все настолько плохо, что это шокирует»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Finbarr O'Reilly / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и рассказала о внешнем виде местных жителей. Свои наблюдения она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, в Америке огромное количество людей с лишним весом, которым даже трудно самостоятельно передвигаться. «Да, в России с весом у многих людей не все так гладко, но в Америке все настолько плохо, что прямо это шокирует по приезде», — отметила блогерша.

Она выразила мнение, что в США есть все возможности для здорового образа жизни, однако многие люди все равно предпочитают питаться фастфудом и не заниматься спортом.

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«Выбор у многих — превращаться в каракатиц, которые едят за четверых, заполняют тележки едой, которая мало чем отличается от картона, и просто забивают на свое здоровье», — резюмировала россиянка.

Эта же тревел-блогерша писала, что американки не следят за собой. По ее словам, женщины в США бездумно тратят деньги на полуфабрикаты и не заботятся о своей внешности.

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