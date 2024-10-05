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00:01, 5 октября 2024Путешествия

«За спиной поливают грязью». Российские туристы побывали в Грузии и рассказали об отношении местных жителей к русским

Побывавшая в Грузии россиянка заявила, что не сталкивалась с русофобией в стране

Фото: aslanyus / Getty Images

Грузия не перестает быть среди российских туристов одним из любимых направлений для отдыха. По данным специалистов Российского союза туриндустрии (РСТ), количество бронирований путевок в эту закавказскую республику в октябре 2024 года выросло в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И это, как заявляют сами отдыхающие, произошло не случайно. Соотечественники отмечают, что страна стала более лояльной к россиянам, на улицах повсюду слышится русская речь, а на стенах зданий начали закрашивать антироссийские граффити.

Туристы из России оставили в Грузии сотни миллионов долларов

Россияне оказались самыми платежеспособными среди туристов в Грузии во втором квартале 2024 года, указали аналитики грузинского инвестбанка Galt & Taggart. В общей сложности за указанный период соотечественники оставили в закавказской республике примерно 209 миллионов долларов.

Специалисты выяснили, что каждый пятый прибывший с апреля по июнь иностранец оказался жителем России. В цифрах это составило свыше 312 тысяч человек из общего объема 1,5 миллиона иностранных граждан.

670
долларов

в среднем тратили россияне на поездку в Грузию

Между тем количество побывавших в Грузии российских туристов в первом полугодии текущего года сократилось и составило 527,5 тысячи человек, что на 8,7 процента меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Национальная администрация туризма Минэкономики республики.

С таким результатом соотечественники оказались на втором месте по числу туристов. На первом расположились жители Турции (623,9 тысячи человек), на третьем — Армении (387,6 тысячи), на четвертом — Израиля (126,2 тысячи), на пятом — Азербайджана (99,4 тысячи).

«Чем больше грузин знакомилось с россиянами, тем быстрее пропадал их радикальный настрой»

Живущий в Тбилиси житель Москвы Алексей рассказывает, что после 2022 года отношение к русскоговорящему населению в Грузии сильно ухудшилось. Причем часто местные, вступая в словесные баталии, не разбирались, кто перед ними, русские, украинцы, белорусы или, к примеру, жители Казахстана.

Фото: photoguns / Getty Images

«Грузины, которые работали в ресторанах, кафе и магазинах и разговаривали по-русски, вдруг резко и массово его позабыли», — вспоминает мужчина.

Таксисты просто могли не поздороваться, если понимали, что я из России. Города страны заполонили антироссийские граффити. В целом атмосфера была крайне угнетающая

Алексей житель Москвы

С 2023 года, ситуация начала потихоньку налаживаться, говорит он. Алексей считает, что на настрой грузин повлияло два фактора: чем больше средств оставляли россияне и чем больше местных знакомилось с ними, тем быстрее пропадал их радикальный настрой.

«Дело в том, что грузины практически ничего не знают про россиян, разве что старшее поколение, выросшее в СССР, — заявил Алексей. — Из-за западной пропаганды они воспринимали Россию, как отсталую страну, которой вечно от всех что-то нужно».

«Не хотелось ехать в страну, где мне не рады»

Другая российская туристка Алина сообщила, что приехала в Тбилиси в середине сентября, чтобы повидаться с друзьями. Девушка отметила, что очень долго решалась на эту поездку, поскольку ей не хотелось ехать в ту страну, где не рады россиянам. Однако ее опасения не оправдались.

Путешественница подчеркнула, что ни разу не столкнулась с неприязнью или хамством со стороны местных. Наоборот, они вели себя максимально доброжелательно.

Никаких косых и недовольных взглядов. Более того, когда грузины узнавали, что я из России, они часто переходили с английского языка на русский. Да и вообще меня поразило, что на улицах постоянно слышалась русская речь

Алина российская туристка

Кроме того, Алину удивило, что за последние годы в Тбилиси открылось большое количество ресторанов, кафе и баров с русскоязычным персоналом. «Кстати, меню в таких заведениях было тоже на русском языке», — резюмировала она.

Фото: NurPhoto / Getty Images

В свою очередь, жительница Москвы Алла рассказала, что была в Тбилиси всего пять дней и ни разу не столкнулась с открытым проявлением русофобии со стороны жителей города. Но почему-то девушку все время не покидало чувство, что ей улыбаются в лицо, а за спиной поливают грязью. Это считывалось по мимике грузин, «томным вздохам и поведению в целом».

Несколько раз девушка ловила недовольные взгляды, когда говорила по телефону по-русски на улице.

«При этом я никогда не начинала разговор с местными с русского языка, зная, как многих из них это раздражает, — призналась она. — Мне кажется, странно приезжать в чужую страну и пытаться диктовать свои правила, но и забывать об уважении к гостям тоже не стоит».

«Иногда мне приходилось гадать — девушка передо мной или парень»

Эта же путешественница назвала Тбилиси настоящим европейским городом. «Неслучайно на многих улицах развешаны флаги Евросоюза, — пояснила она. — Я не ощутила в нем никакого кавказского духа, разве что в ресторанах с национальной кухней».

Фото: Efired / Shutterstock / Fotodom

Девушка также обратила внимание, что грузинская молодежь очень необычно одевается. У многих представителей молодого поколения довольно странные прически. «Иногда мне даже приходилось гадать, кто все-таки передо мной — девушка или парень», — добавила она.

Путешественницу поразило и большое количество попрошаек и бездомных на улицах. «Мне рассказали, многие из них вовсе не местные жители, а цыгане, которые выучили дежурные фразочки на грузинском и клянчат у народа деньги», — пожаловалась она.

Во сколько обойдется тур в Грузию в октябре?

Лето в Грузии очень жаркое и влажное, с температурой под 40 градусов тепла, а вот в осенний период климат становится более комфортным. «Именно осенью в Грузии стоит сухая погода без ливней, — рассказал гендиректор компании «Многофункциональный визовый центр» Василий Ляпало. — А еще это сезон сбора урожая, а значит, и дешевых фруктов: винограда, хурмы и гранатов».

Фото: Shutterstock / Fotodom

Туры в эту закавзаскую страну в октябре обойдутся россиянам от 43,5 тысячи рублей на семь дней. В эту стоимость входят экскурсии по самым красивым и необычным местам Грузии в сопровождении профессиональных гидов, дегустация вина, а также обеды и ужины в самых колоритных ресторанах Тбилиси.

Полететь в столицу республики можно из Москвы авиакомпанией Red Wings от 14,1 тысячи рублей в одну сторону, в стоимость включен багаж до 20 килограммов. Также доступны прямые рейсы из Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары и Минеральных Вод.

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