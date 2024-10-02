Пассажиры самолетов увидели бомбардировку Израиля из иллюминаторов. Они успели снять ракетную атаку Ирана на видео

Пассажир рейса заснял из иллюминатора ракетную атаку Ирана по Израилю

Пассажиры рейсов, следовавших в Дубай и Тель-Авив, стали свидетелями бомбардировки Израиля. Люди, находившиеся на борту воздушного судна, летевшего в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), успели снять ракетную атаку на видео.

Во время полета пассажиры увидели из своих иллюминаторов, как несколько снарядов летят друг за другом относительно близко к самолету.

Пассажиры рейса в Тель-Авив поделились эмоциями от увиденного

Пассажиры рейса, следовавшего по маршруту Сочи — Тель-Авив, рассказали об увиденной атаке. Они заметили летящие на территорию Израиля ракеты уже на подлете к городу.

По словам пассажирки, многие думали, что посадка в пункте назначения состоится. Несмотря на это, самолет полетел на запасной аэродром в Египет для дозаправки, а затем вернулся в Сочи.

Мы сами в окно увидели бомбардировку. Думали, что все-таки сядем, потому что, может быть, это было на каком-то расстоянии от аэропорта. Мы не совсем это поняли пассажирка рейса Сочи — Тель-Авив

Другой пассажир пожаловался, что самолет вернулся в точку вылета, несмотря на данные, что аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле принимает рейсы. «Спустя десять часов мы вернулись обратно, голодные, без еды, без воды», — сказал он.

Фото: PxHere

Несколько российских авиакомпаний задержали рейсы из-за удара Ирана по Израилю

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

После этого Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендовало российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Авиационные власти подчеркнули, что для гражданских лайнеров летать в данном регионе небезопасно. Указание избегать полетов действует до особого распоряжения.

В связи с этим несколько российских авиакомпаний задержали рейсы между Москвой и городами ОАЭ.

Утром 2 октября небо над Ираном, Ираком и Израилем закрыли из-за бомбардировки последнего. Случившееся затронуло авиасообщение во всем регионе.

Из-за произошедшего рейс Red Wings в Тель-Авив приземлился в Шарм-эш-Шейхе, после чего был перенаправлен обратно в Сочи. А вылет самолета этой же авиакомпании из Москвы в Тель-Авив отменен. Самолет перевозчика «Сибирь» (S7) вылетел из Москвы в Дубай, но был возвращен в город вылета. Аналогичные ситуации наблюдаются у других авиакомпаний.