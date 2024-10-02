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10:06, 2 октября 2024Путешествия

Небо над тремя странами закрылось из-за бомбардировки Израиля

Небо над Ираном, Ираком и Израилем закрылось из-за бомбардировки последней

Фото: Amir Cohen / Reuters

Небо сразу над тремя странами — Ираном, Ираком и Израилем — закрылось из-за бомбардировки последней. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что случившееся затронуло авиасообщение во всем регионе. В том числе бомбардировка коснулась российских авиакомпаний.

Рейс Red Wings в Тель-Авив приземлился в Шарм-эш-Шейхе, после чего был перенаправлен обратно в Сочи. Вылет из Москвы в Тель-Авив той же авиакомпании был отменен. Самолет перевозчика «Сибирь» (S7) вылетел из Москвы в Дубай, но был возвращен в город вылета. Аналогичные ситуации наблюдаются у других авиакомпаний.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.

Пассажир рейса, следовавшего в Дубай, снял из иллюминатора самолета ракетную атаку по Израилю во время полета. Из окна видно, как несколько залпов летят друг за другом относительно близко к самолету.

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      Марк Успенский
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