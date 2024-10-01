Иран выпустил в сторону Тель-Авива около 500 ракет

Иран начал массированную ракетную атаку на Израиль. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

«Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону государства Израиль», — говорится в сообщении. Граждан призвали сохранять бдительность и следовать указаниям, а также пообещали им, что израильская армия будет делать все необходимое для защиты гражданского населения еврейского государства.

Отмечается, что воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

Иран выпустил около 500 ракет

Запущенные в сторону Израиля ракеты попали на видео. Иранское государственное информационное агентство ISNA опубликовало кадры полета иранских ракет в сторону Израиля, их точное количество остается неизвестным.

По версии некоторых СМИ, по территории Израиля было выпущено около 500 ракет. «Во вторник вечером Иран выпустил около 500 ракет по Израилю, после того как по всей стране взвыли сирены воздушной тревоги», — сообщает израильское издание The Jerusalem Post (JP).

Под ударом оказался Тель-Авив. По версии некоторых СМИ, по городу есть прилеты.

Фото: Amir Cohen / Reuters

КСИР назвал причину крупнейшей атаки на Израиль

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран атаковал Израиль в ответ на мученическую смерть лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане. «В ответ на мученическую смерть [главы политбюро ХАМАС Исмаила] Хании, [генсека "Хезболлы"] Сейеда Хасана Насраллы и [командующего силами КСИР в Ливане Аббаса] Нильфрушана мы нацелились в самое сердце оккупированных [Израилем] территорий», — говорится в сообщении.

Кроме того, КСИР заявил, что Израиль ждут сокрушительные атаки в случае ответа на удары Ирана. «Если сионистский режим отреагирует на эту операцию военным путем, (...) он столкнется с дальнейшими разрушительными нападениями», — сказано в заявлении.