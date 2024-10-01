ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в сторону еврейского государства. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

«Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону государства Израиль», — утверждается в сообщении.

В ЦАХАЛ призвали граждан страны сохранять бдительность и следовать указаниям тыла. Израильская армия заверила, что она будет «делать все необходимое для защиты гражданского населения» еврейского государства.

В канале вооруженных сил также сообщается, что воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о намерении Ирана нанести ракетный удар по Израилю в качестве ответа на операцию ЦАХАЛ в Ливане.