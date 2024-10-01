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19:50, 1 октября 2024Мир

Иран запустил ракеты в сторону Израиля

ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону Израиля
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Zoey Zhang / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в сторону еврейского государства. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

«Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону государства Израиль», — утверждается в сообщении.

В ЦАХАЛ призвали граждан страны сохранять бдительность и следовать указаниям тыла. Израильская армия заверила, что она будет «делать все необходимое для защиты гражданского населения» еврейского государства.

В канале вооруженных сил также сообщается, что воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о намерении Ирана нанести ракетный удар по Израилю в качестве ответа на операцию ЦАХАЛ в Ливане.

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      Елизавета Мытарева
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