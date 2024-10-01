В США подтвердили готовность Ирана для крупного ракетного удара по Израилю

Bloomberg: Иран ответит на операцию Израиля в Ливане ударом баллистических ракет

У представителей разведки США есть все основания полагать, что Иран готовится нанести удар баллистическими ракетами по Израилю в качестве ответа на операцию израильских военных против исламской шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«По словам высокопоставленного чиновника Белого дома... Иран готовится в ближайшее время нанести удар баллистическими ракетами по Израилю. США активно проводят подготовку к защите Израиля от возможного нападения, которое может иметь серьезные последствия для Ирана», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США предостерегли правительство премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху от более крупной операции в Ливане, которая может привести к прямой конфронтации с Ираном.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военные намерены провести наземную операцию на юге Ливана в максимально сжатые сроки.