Армия Израиля назвала примерные сроки проведения операции в Ливане

ЦАХАЛ: Израиль намерен провести операцию в Ливане в максимально сжатые сроки

Израиль намерен провести наземную операцию на юге Ливана в максимально сжатые сроки. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает ТАСС.

«Я не буду раскрывать подробности перед противником, но мы сделаем это как можно короче — дни, недели, я не скажу это противнику», — отметил он.

Хагари подчеркнул, что Израиль сделает «все необходимое» в рамках проводимой ограниченной и локализованной операции.

Ранее представитель израильской армии Авихай Эдри заявил, что ЦАХАЛ ведет интенсивные бои на юге Ливана против шиитского радикального движения «Хезболла».

Ливан призвал ООН обеспечить воздушный коридор для безопасной поставки гуманитарной помощи в страну на фоне продолжающихся ударов Израиля по территории государства.