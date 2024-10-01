ЦАХАЛ начал интенсивные бои с «Хезболлой» на юге Ливана

Представитель ЦАХАЛ Эдри: армия Израиля ведет интенсивные бои на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои на юге Ливана против шиитского радикального движения «Хезболла». Об этом заявил официальный представитель израильской армии Авихай Эдри в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«На юге Ливана идут интенсивные бои, в ходе которых члены "Хезболлы" используют городскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак», — отметил официальный представитель.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщала, что ЦАХАЛ может увязнуть в боях против шиитской радикальной группировки «Хезболла» в Ливане в случае начала наземной операции. По словам экспертов, если перед властями Израиля стоит вопрос лишь о занятии приграничных районов, то это более осуществимая задача для ЦАХАЛ.