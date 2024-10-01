ЦАХАЛ начал интенсивные бои с «Хезболлой» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои на юге Ливана против шиитского радикального движения «Хезболла». Об этом заявил официальный представитель израильской армии Авихай Эдри в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).
«На юге Ливана идут интенсивные бои, в ходе которых члены "Хезболлы" используют городскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак», — отметил официальный представитель.
Ранее газета The Washington Post (WP) сообщала, что ЦАХАЛ может увязнуть в боях против шиитской радикальной группировки «Хезболла» в Ливане в случае начала наземной операции. По словам экспертов, если перед властями Израиля стоит вопрос лишь о занятии приграничных районов, то это более осуществимая задача для ЦАХАЛ.