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10:53, 1 октября 2024Мир

ЦАХАЛ начал интенсивные бои с «Хезболлой» на юге Ливана

Представитель ЦАХАЛ Эдри: армия Израиля ведет интенсивные бои на юге Ливана

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои на юге Ливана против шиитского радикального движения «Хезболла». Об этом заявил официальный представитель израильской армии Авихай Эдри в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«На юге Ливана идут интенсивные бои, в ходе которых члены "Хезболлы" используют городскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак», — отметил официальный представитель.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщала, что ЦАХАЛ может увязнуть в боях против шиитской радикальной группировки «Хезболла» в Ливане в случае начала наземной операции. По словам экспертов, если перед властями Израиля стоит вопрос лишь о занятии приграничных районов, то это более осуществимая задача для ЦАХАЛ.

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      Дарья Устьянцева
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