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10:06, 1 октября 2024Мир

На Западе заявили об угрозе Израилю увязнуть в боях в Ливане

WP: Израиль может увязнуть в боях против «Хезболлы» в Ливане

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) грозит увязнуть в боях против шиитской радикальной группировки «Хезболлы» в Ливане в случае начала наземной операции. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов.

«Если цель состоит в том, чтобы оттеснить "Хезболлу" к реке Литани, недалеко от южной границы Ливана с Израилем, "израильтяне определенно могут увязнуть" (...) Наземная война сложнее для израильтян, потому что "Хезболла" знает местность», — приводит издание слова одного из аналитиков.

Эксперт также заявил, что, если перед властями Израиля стоит вопрос лишь о занятии приграничных районов, то это более осуществимая задача для ЦАХАЛ.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ начал разведывательные операции в Ливане, которые включают в себя прорывы сразу на нескольких участках границы. Отмечается, что армия Израиля развернула около пяти бригад, но, как ожидается, не все они перейдут границу с арабским государством.

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      Максим Габриелян
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