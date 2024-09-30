Израиль начал разведывательные операции в Ливане

NBC News: армия обороны Израиля начала разведывательные операции в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала разведывательные операции в Ливане, известно о прорывах ЦАХАЛ сразу на нескольких участках границы. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.

Телеканал отмечает, что ЦАХАЛ начал небольшие наземные операции на юге Ливана с участием сил спецопераций.

Отмечается, что армия Израиля развернула около пяти бригад, но, как ожидается, не все они перейдут границу с Ливаном.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США Джо Байдена и источника, знакомого с планами военных, сообщил, что израильские военные хотят оттеснить силы шиитского движения «Хезболла» от границы. Кроме того, они планируют нанести удар по их инфраструктуре, включая склады и подземные объекты.