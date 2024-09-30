В США рассказали о планах Израиля начать наземную операцию в Ливане

NBC News: наземная операция ЦАХАЛ в Ливане может начаться 30 сентября

Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане может начаться 30 сентября, передает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США Джо Байдена и источника, знакомого с планами военных.

По их словам, израильские военные хотят оттеснить силы шиитского движения «Хезболла» от границы. Кроме того, они планируют нанести удар по их инфраструктуре, включая склады и подземные объекты.

Чиновник из Белого дома уточнил, что в Ливане уже действуют спецназ и инженерные войска израильской армии. ЦАХАЛ развернул на границе с Ливаном около пяти бригад.

Ранее Израиль проинформировал США о планах начать ограниченную наземную операцию в Ливане.