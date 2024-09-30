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18:01, 30 сентября 2024Мир

Израиль cообщил США о планах начать наземную операцию в Ливане

WP: Израиль сообщил США о планах начать ограниченную наземную операцию в Ливане

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Израиль проинформировал США о планах начать ограниченную наземную операцию в Ливане. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам источника издания, операция будет менее масштабной, чем война Израиля против «Хезболлы» в 2006 году, и будет сосредоточена на обеспечении безопасности приграничных территорий.

Он отметил, что операция будет сосредоточена на уничтожении ракетных установок «Хезболлы», тайников с оружием и другой инфраструктуры, а затем на отводе войск. Американский чиновник добавил, что стратегической целью операции будет гарантия неспособности «Хезболлы» продолжать атаковать израильские поселения.

Ранее заместитель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что США принимают участие в массовых расправах Израиля над мирными жителями Ливана. По мнению Касема, власти Тель-Авива «очень заблуждаются», если думают, что смогут достигнуть своих целей.

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      Семен Александров
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