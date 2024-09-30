«Хезболла» заявила об участии США в массовых расправах над мирными жителями Ливана

«Хезболла»: США участвуют в массовых убийствах мирных жителей Ливана

Заместитель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что США принимают участие в массовых расправах Израиля над мирными жителями Ливана. Его слова приводит ТАСС.

«Израиль нападает на мирных жителей, медицинские бригады, детей, пожилых людей и женщин в их же домах. Они не устраняют боевиков, а скорее совершают массовые расправы над мирным населением Ливана, и США вместе с ними участвуют в этих преступлениях», — отметил замгенсека движения.

По мнению Касема, власти Тель-Авива «очень заблуждаются», если думают, что смогут достигнуть своих целей. Он пообещал, что «Хезболла» продолжит бороться против Израиля, «поддерживая жителей сектора Газа».

Ранее Касем заявил, что «Хезболла» изберет нового генерального секретаря в ближайшее время. Он подчеркнул, что движение не отступит от своих позиций и продолжит добиваться своих целей, несмотря на все понесенные потери.