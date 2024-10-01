Ливан обратился в ООН с одной просьбой на фоне ударов Израиля

Ливан призвал ООН обеспечить воздушный коридор для поставок гуманитарной помощи

Ливан призывал Организацию Объединенных Наций (ООН) обеспечить воздушный коридор для безопасной поставки гуманитарной помощи в страну на фоне продолжающихся ударов Израиля по территории государства. Об этом заявил председатель парламента республики Набих Берри, передает телеканал Al Mayadeen.

«Ливан призывает ООН работать над созданием воздушного коридора, который позволит обеспечить доставку необходимой гуманитарной помощи для мирного населения нашей страны», — заявил политик.

Берри также указал на то, что подобная инициатива позволит «прорвать воздушную блокаду», созданную Израилем в отношении Ливана.

Ранее МИД России заявил, что решительно осуждает нападение Израиля на Ливан. Кроме того, в заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что Москва призывает Тель-Авив прекратить боевые действия и вывести силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с территории соседней страны.