Россия призвала Израиль отвести войска из Ливана

МИД: Россия осуждает нападение Израиля на Ливан и призывает вывести силы ЦАХАЛ

Россия решительно осуждает нападение Израиля на Ливан, Москва призывает Тель-Авив прекратить боевые действия и вывести силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с территории соседней страны. Об этом говорится в официальном заявлении российского МИД, опубликованном на сайте ведомства.

«Очевидно, что такой шаг... приведет к дальнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе. Россия решительно осуждает нападение на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и заняться реальным поиском мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что в ближайшее время начнется следующий этап войны против шиитского движения «Хезболла» вдоль южной границы Ливана.

«На юге Ливана идут интенсивные бои, в ходе которых члены "Хезболлы" используют городскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак», — сообщил позднее официальный представитель израильской армии Авихай Эдри.