Глава Минобороны Израиля заявил о скором начале следующего этапа войны против «Хезболлы»

Глава МО Израиля Галлант: скоро начнется следующий этап войны против «Хезболлы»

Глава Министерства обороны (МО) Израиля Йоав Галлант заявил, что скоро начнется следующий этап войны против шиитского движения «Хезболла» вдоль южной границы Ливана. Его слова приводит агентство Reuters.

«Следующий этап войны против "Хезболлы" начнется в ближайшее время», — сказал министр на встрече глав местных советов на севере Израиля.

По его словам, новый этап противостояния будет способствовать достижению цели Израиля — возвращению жителей, эвакуированных из этого района, в свои дома.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщала, что Израиль проинформировал США о планах начать ограниченную наземную операцию в Ливане. По словам источника издания, эта операция будет менее масштабной, чем война Израиля против «Хезболлы» в 2006 году, и будет сосредоточена на обеспечении безопасности приграничных территорий.